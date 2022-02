RAS Mains 2021: सेंटर्स पर होगी वीडियोग्राफी, बिना दस्तावेजों के प्रवेश मुश्किल

RAS Mains exam 2021 किसी संस्थान प्रमुख के अनाधिकृत व्यक्ति, प्राइवेट संस्था-कोचिंग से जुड़े व्यक्तियों की ड्यूटी लगाने अथवा प्रयास करने, शांति भंग करने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस मुख्य परीक्षा (RAS Mains exam 2021) के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अभ्यर्थियों को पुख्ता पहचान के बाद केंद्रों पर प्रवेश मिलेगा। सोमवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. जसवंत राठी ने सातों संभाग मुख्यालयों के कलक्टर और एसपी से चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि 25-26 फरवरी को सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे तक आरएएस (मेंस) परीक्षा होगी। इसमें 20 हजार 102 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पेपर की सुरक्षा और केंद्रों पर विभिन्न प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। केंद्र प्रभारी और जिला प्रशासन को इसकी सीडी को भी सुरक्षित रखना होगा। आयोग सदस्यों को भी संभागीय मुख्यालयों पर केंद्रों के औचक निरीक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्रों पर अभ्यर्थियों को पुख्ता जांच के बाद प्रवेश मिलेगा।

