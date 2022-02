दो साल से अटका है आरओबी निर्माण: गुलाबबाड़ी फाटक को बंद करने पर पुलिस- प्रशासन सहमत नहीं

ब्रिज निर्माण के लिए फाटक बंद करना जरूरी, आमजन हो रहा परेशान

अजमेर. गुलाबाड़ी, मदार व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को शहर व शहर के लोगों को एनएच-8 से जोड़ने के लिए गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक (एलसी-44) पर बनाया जा रहा रेल ओवर ब्रिज जिला प्रशासन व पुलिस की सहमति नहीं बन पाने के कारण दो साल से अटका हुआ है। रेलवे के ट्रैक के ऊपरी हिस्से में आरओबी के गर्डर डाले जाने का काम होना है। ऐसे में एक पिलर निर्माण के लिए गड्ढा खोदा जाना है। प्रशासन ब्रिज निर्माण के लिए फाटक को कुछ समय के लिए पूरा तरह बंद करवाना चाहता है जबकि पुलिस यातायात के डायवर्जन के लिए विकल्प तलाश नहीं कर पा रही है। गुलाबाड़ी रेल ओवर ब्रिज प्रोजेक्ट निदेशक राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कन्सल्ट्रशन कॉरपोरेशन ने ब्रिज निर्माण हेतु रेलवे क्रोसिंग बन्द कर कई मार्गों से यातायात डाईवर्जन करने हेतु अनुमति चाही है। इसके लिए कई विकल्प भी सुझाए गए हैं।

The construction work of the ROB stopped in ajmer