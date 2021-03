गोलियों से गंूजा बीहड़, इंस्पेक्टर से बचकर भाग निकला डकैत निर्भय गुर्जर !

, the robber escaped from the inspectorवेबसीरीज इंस्पेक्टर अविनाश की बीहड़ में चल रही शूटिंग

धांय...धांय...धांय...और भाग निकला डकैत निर्भर गुर्जर। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ बुधवार को भैंसना के ताल स्थित बीहड़ों। पुलिस की तड़ातड़ गोलियों के बीच बीहड़ से रपटते हुए डकैत निर्भय गुर्जर भागने में सफल रहा और गोलियों की आवाज से बीहड़ गूंज उठे। यह दृश्य था वेबसीरिज इंस्पेक्टर अविनाश की शूटिंग का। इस सीन को बुधवार को बीहड़ों मे फिल्माया गया।