सेदरिया औद्योगिक क्षेत्र को 20 साल से भू-रूपांतरण का इंतजार

- क्षेत्र की फैकि्ट्रयों को नहीं मिल पा रही वित्तीय सुविधाएं , - 100 से अधिक लगे हैं उद्योग

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार भले ही कई योजनाएं ला रही हो, लेकिन बीस साल पूर्व शुरू हुआ सेदरिया औद्योगिक क्षेत्र रीको से बाहर होने के कारण मूलभूत सुविधाओं का मोहताज है।

Land will be allotted on a lease of 99 years for Technology Center in Richhai Industrial Area.