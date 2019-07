सूरज की रोशनी से संचालित होगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

भूपेन्द्र सिंह . अजमेर

आनासागर के किनारे बनाया गया 13.5 एमडीए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) (Sewerage treatment plant )सूरज की रोशन (सौर ऊर्जा) से संचालित होगा ( will be operated by sunlight)। इसके लिए प्लांट की अंदर खाली पड़ी भूमि पर 350 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इस सोलर प्लांट (solar plant)के जरिए उत्पादित बिजली से प्लांट की मशीनरी का संचालन होगा। संभतया यह राजस्थान का पहला एसटीपी होगा जिसका संचालन सोलर प्लांट के जरिए होगा। नगर निगम ने इसकी तैयारी शुरु कर दी है। स्मार्ट सिटी के तहत यहां सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एसटीपी के अलावा गांधी भवन की बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांधी भवन पर 30 किलोवाट का रूफ टॉप (roof toop)सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एसटीपी व गांधी भवन पर कुल 380 किलोवाट के प्लांट की स्थापना पर 2.38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर निगम की मांग पर रील कम्पनी (रा’य सरकार का उपक्रम) ने दोनो जगहों पर प्लांट स्थापना के लिए सर्वे कर अपनी रिपोर्ट नगर निगम को सौंप दी है।

सताने लगी बिल की चिंता

नगर निगम ने पिछले माह ही एसटीपी एडीए (ada) से टेक ओवर (take over) किया है। प्लांट के संचालन पर के लिए कर्मचारी मद के अलावा केवल बिजली के खर्च पर ही हर महीने 7 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं यहां 450 किलोवाट का कनेक्शन लिया गया गया। अब तक बिजली बिल की यह राशि एडीए भर रहा था लेकिन अब बिल भरने का जिम्मा नगर निगम का है। इसलिए नगर निगम ने अब बिजली बिल का विकल्प तलाश है। नगर निगम (nagar nigam)को सीवर कनेक्शन तथा सीवर सेस के जरिए भी आय हो रही है लेकिन खर्च की तुलना में यह कम है।

सौर ऊर्जा से जगमगाएगा गांधीभवन (gandhi bhavan)

शहर के बीचोबीच स्थित गांधी भवन जल्द ही सौर ऊर्जा से रोशन होगा। यहां 30 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। जिससे गांधीभवन में संचालित कार्यालयों तथा पुस्तकालयों की बिजली जरूरत को पूरा करते हुए लाखों रुपए का बिजली का बिल कम किया जाएगा।

ग्रीन अजमेर(green ajmer) के तहत 25 करोड़ स्वीकृत

अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत सोलर पावर पैनल ऑन एट पब्लिक बिल्डिंग, ओपर पार्क, आना सागर लेक में इस कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रीन अजमेर के तहत शहर में सरकारी भवनों पर रील के जरिए सोलर पैनल लगाने के लिए स्मार्ट सिटी में 25 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

सौरऊर्जा में आत्मनिर्भर बन रहा शहर

अजमेर शहर के विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा निजी भवन अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए सोलर प्लांट लगा रहे हैं। अब तक अजमेर डिस्कॉम, रेवन्यू बोर्ड, एडीए, नगर निगम, मसाला अनुसंधान केन्द्र, माध्यमिक शिक्षा बोड, रीजनल कॉलेज,एमडीएस यूनीवर्सिटी,मेयो,जीसीए,नसीराबाद कॉलेज, संस्कृति स्कूल सहित कई अन्य निजी संस्थानों व घरों पर कुल मिलाकर तीन हजार किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। जो अपनी बिजली जरूरत को पूरा करने के साथ ही बिजली बेच रहे हैं।