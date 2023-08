पोक्सो एक्ट के झूठे मुकदमे पर परिवादिया को छह माह की जेल व 10 हजार रुपए जुर्माना

-नाबालिग का बयान- 'मेरे पापा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो हमने भी झूठी रिपोर्ट करा दी'

पोक्सो कोर्ट (संख्या-1) के विशिष्ठ न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने नाबालिग के जरिए दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में पीड़िता की मां (परिवादिया) को 6 माह के कारावास व दस हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया है।

