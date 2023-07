जल स्तर कम होने से सड़ांध मार रही आनासागर झील - ब्रह्मपुरी, तोपदड़ा क्षेत्रों में लोगाें का रहना दुश्वार

गत 17 जून को बिपरजॉय तूफान के बाद हुई बारिश से ओवरफ्लो हुआ आनासागर खाली किए जाने के बाद भी लोग परेशान हैं। पहले ओवर फ्लो के कारण सड़कों में पानी से लोग परेशान हुए।

Current spread in the field due to collapsed pole wires, 3 cow died,Current spread in the field due to collapsed pole wires, 3 cow died,कॉलोनियों तक पहुंची मरी हुई मछलियों की दुर्गंध