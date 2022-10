फौजदारी के दो मामलों के दूर किए गिले-शिकवे, दोनों पक्षकारों ने एक-दूसरे को माला पहना मिले गले

Submitted by:

अ + अ - अजमेरPublished: Oct 31, 2022 01:32:53 am

राष्ट्रीय लोक अदालत : बाड़ी में डोर स्टेप प्री.काउंसलिंग शिविर में न्यायिक अधिकारियों की समझाइश पर हुआ समझौता

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 12 नवम्बर को पूरे प्रदेश में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

