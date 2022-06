मौसम ने ली अंगड़ाई तो सुहानी हुई धौलपुर की शाम

- दिनभर छाए रहे बदरा दोपहर बाद रिमझिम बरसे - 40 डिग्री से नीचे आया तापमान, 21 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली हवा - शुक्रवार और शनिवार को भी बारिश की संभावना

धौलपुर. जिले में गुरुवार को मौसम ने अंगड़ाई ली। प्री मानसून के बादलों ने जिले को अपने आगोश में ले लिया। सुबह से ही बादलों की आवाजाही चलती रही। कभी छांव तो कभी धूप का यह खेल दोपहर तक चलता रहा। दोपहर बाद जिलेभर में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के साथ चल रही हवा ने मौसम को सुहाना बना दिया। पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे धौलपुर जिले के लोगों को इस रिमझिम ने राहत दी। बादलों के छाने और रिमझिम बारिश से तापमान में भी गिरावट आई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी तीन डिग्री नीचे गिर कर 28 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

