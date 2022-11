लोगों के सहयोग से सुधर सकता है कचरा प्रबंधन

कार्यशाला : एसएलआरएम परियोजना के संसाधन व्यक्ति सी श्रीनिवासन ने कहा

सड़कों पर जगह-जगह नजर आने वाले कचरा डिपो से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है। इनसे मच्छर, मक्खी भी पनपते हैं। सेहत पर भी विपरीत असर पड़ता है। यह बात एसएलआरएम परियोजना के संसाधन व्यक्ति सी श्रीनिवासन ने बुधवार को जवाहर रंगमंच पर आयोजित गाबेर्ज टू गोल्ड कार्यशाला में कही।

