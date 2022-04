शहर में कमजोर तीसरी आंख, हाई रेजोलेशन कैमरे ही नहीं, ऐसे कैसे रखें नजर

- घटनाओं के बाद अक्सर रह जाते हैं हाथ मलते - शहर के आधे स्थानों पर नहीं लग पाए हैं कैमरे - 396 स्थानों पर लगने हैं, 133 स्थानों पर ही लगे

धौलपुर. शहर में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाए गए अभय कमाण्ड सेंटर का अभी आधे शहर पर भी कमाण्ड स्थापित नहीं हो पाया है। शहर में अभी तक आधे से भी कम सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर पाए हैं। ये कैमरे भी शहर के एक भाग तथा कुछ सरकारी कार्यालयों को ही कवर कर रहे हैं। इससे शहर के अन्य भागों में तो होने वाली आपराधिक गतिविधियों का पता लगाना ही संभव नहीं है। ऐसे में निजी तौर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के भरोसे ही पुलिस रहती है, लेकिन जब बड़ी वारदात हो जाती है तो वे भी कैमरे भी बंद मिलते हैं। ऐसे में आपराधिक गतिविधियों के सबूत नहीं जुट पाते हैं।

