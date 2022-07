यह कैसा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, बाजारों में धड़ल्ले से हो रहा उपयोग

एक जुलाई से शुरू हो चुका है अभियान - न दुकानदारों को फिक्र और न लोगों में कर रहे समझाइश

Published: July 06, 2022 12:30:29 am

धौलपुर. जिले में एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश हवा हो गए हैं। नगर परिषद प्रशासन ने शहर में एकल प्रयोग प्लास्टिक के खिलाफ अभियान एक जुलाई से शुरू कर रखा है लेकिन, पांच दिन बीतने के बावजूद महज कुछ किलोग्राम प्लास्टिक की थैलियां जब्त की हैं। केन्द्र सरकार की ओर से नो प्लास्टिक की इस मुहिम पर राज्य के डीएलबी निदेशक ने पिछले महीने आदेश जारी कर एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें प्रत्येक नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में एकल प्रयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। रोजाना एकल प्रयोग प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम के तहत कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट बनाकर डीएलबी को भिजवाना था। राज्य सरकार की इस पहल की न तो व्यापारियों ने परवाह की और न ही आम लोगों ने इसे प्रमुखता दी। अभियान की पालना के लिए जिम्मेदार नगर परिषद के अधिकारी भी जिम्मेदारी से बचने के लिए समझाइश की बात कहकर मामूली कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं।

