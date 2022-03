मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा, सर्जिकल ब्लाॅक का निर्माण जारी

अजमेर विकास प्राधिकरण

अजमेर. जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में सर्जिकल ब्लॉक निर्माण का काम जारी है। नया सर्जिकल ब्लॉक बनने से अजमेरवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है। सर्जिकल ब्लाॅक निर्माण पर 46.31 करोड़ में खर्च होंगे। निर्माण कार्य 18 महीनें में पूरा करना होगा। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर सहित 5 मंजिल भवन का निर्माण किया जाएगा।

