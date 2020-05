पासपोर्ट के लिए कई बार ले सकते हैं अपॉइंटमेंट

You can take for

अजमेर.कोराना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए इसे महामारी घोषित किया गया है। विदेश मंत्रायलय क्षेत्रीय पासपोर्ट passport कार्यालय ने इस सम्बन्ध में आवाश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके)/ डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) में पासपोर्ट आवेदन जमा करवाने के लिए 3 अपॉइंटमेंट appointments की सीमा को समाप्त कर दिया है। पासपोर्ट के लिए आवेदक इस वर्ष जितनी बारmultiple times चाहें उतनी बार मुलाकात के समय (अपॉइंटमेंट) पुनर्निधारित (री-शेड्यूल) कर सकते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट को 90 कार्यदिवस के लिए खोला जा रहा है। आवेदक अपनी सुविधानुसार किसी भी तारीख को चुन सकते हैं। विभाग ने पासपोर्ट आवेदकों से अपील की है कि वे केवल अत्यावश्यक विदेश यात्रा पर जाने के लिए ही पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके)/ डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) में पासपोर्ट सम्बन्धी सेवाओं के लिए उपस्थित हों।

जिले में ओलावृष्टि से नुकसान नहीं

अजमेर.हाल ही हुई बरसात तथा ओलावृष्टि से जिले में फसलों का ज्यादा खराबा नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने ओलावृष्टि के कारण जिले में फसलों के नुकसान के आकलन के लिए फसल खराबा स्पेशल सर्वे/ गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिले में ओलावृष्टि नहीं होने की जानकारी मिली है। वहीं जिन जिलों में ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई हैं वहां के किसानों को कृषि का आदान-अनुदान सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। जबकि फसल बीमा का मुआवजा संबंधित बीमा कम्पनी देगी।

हरियाणा के श्रमिकों को भेजा

अजमेर. लॉक डाउन के कारण जिले में फंसे तथा शेल्टर होम में रह रहे हरियाणा के श्रमिकों को जिला प्रशासन ने उनके गृह जिलों में भेजा है। इसके लिए रोडवेज की विशेष बस भेजी गई। अभी करीब 352 प्रवासी श्रमिक शेल्टर होम में रह रहे हैं। इनमें 248 बिहार के हैं जबकि शेष अन्य राज्यों के हैं।

