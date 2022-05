जिले में 4214 परिवारों का आया शून्य बिजली बिल, 4 करोड़ से ज्यादा की मिली छूट

62835 उपभोक्ताओं को मिली सब्सिडी - परिवारों में 20 से 25 फीसदी कम हुआ बिजली का खर्च - एईएन प्रथम में सर्वाधिक 1229 तो बसेड़ी में सबसे कम 285 उपभोक्ताओं का शून्य बिल

महंगी बिजली से परेशान छोटे बिजली उपभोक्ताओं को जहां बड़ी राहत मिली है, वहीं अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की भी बल्ले-बल्ले हो गई है। जिले में 4214 परिवारों का तो बिजली बिल ही शून्य आया है।

Published: May 28, 2022 01:35:41 am

धौलपुर. महंगी बिजली से परेशान छोटे बिजली उपभोक्ताओं को जहां बड़ी राहत मिली है, वहीं अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की भी बल्ले-बल्ले हो गई है। जिले में 4214 परिवारों का तो बिजली बिल ही शून्य आया है। वहीं, अन्य उपभोक्ताओं को 407.03 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। इससे कई घरों के बिलों में 20 से 25 प्रतिशत राशि की कमी आई है।

राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट के बाद जिले में उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलना शुरू हुआ है। बिजली बिलों में छूट की बजट घोषणा से जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर जिले में 62 हजार 835 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस योजना के तहत 4214 उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य आए है। उपभोक्ताओं को मिली सब्सिडी से राज्य सरकार पर जिले में 407.03 लाख रुपए का भार आया है। निगम अधिकारियों ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 50 यूनिट उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर पूर्ण सब्सिडी, 100 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क प्रदान की जा रही है। इसके साथ-साथ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक तीन रुपए प्रति यूनिट का अनुदान एवं अगले 150 यूनिट तक के उपभोग पर सरकार की ओर से 2 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जा रहा है।

Brother and sister die of electric current in sports