Legal Help: बंदी की मां की कराई पेंशन, बच्चों का कराया स्कूल में एडमिशन

अजमेर.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (legal help) की ओर से की ओर से जून व जुलाई में चलाए गए अभियान में बंदियों के परिवार (family) को विधिक सहायता (legal help) देकर लाभांवित किया। इसमें निरूद्ध बंदियों के 25 परिवार से प्राधिकरण की टीम ने मुलाकात करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (legal help) के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) (judge) डॉ. शक्तिसिंह शेखावत ने बताया कि जिला विधिक प्राधिकरण की टीम ने बंदियों को विधिक सहायता करते हुए वकील उपलब्ध करवाने की कार्यवाही अमल में लाई गई है। परिवार के सदस्यों की समस्याओं को जाकर उनका निस्तारण किया गया। विभिन्न कल्याणकारी योजना की जानकारी दी गई। उन्हें न्यायालय सहित समाज व्यवस्था में भरोसा रखने व सकारात्मक दृष्टिकोण रखे के लिए प्रेरित किया।

इन बंदियों के परिवार को मिला लाभ

यूसुफ खान के परिवार से प्राधिकरण टीम ने मुलाकात की। उसकी पुत्री रेहान की आंखों का इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार करवाया। बंदी के परिवार की मजदूर डायरी, पालनहार योजना की जानकारी देकर दस्तावेज तैयार किए।

काजीपुरा निवासी बीरम सिंह उर्फ काजू के परिवार से मुलाकात की। दो बेटी व दो बेटे है। परिवार में भामाशाह कार्ड सें संबंधित समस्या का निराकरण करते हुए मजदूर डायरी व बेटी का नाम भामाशाह में जुड़वाया।

गगवाना निवासी अनिल यादव के माता-पिता से बात की गई। मुलाकात पर पता चला कि माता-पिता खेती करते है। प्राधिकरण टीम ने बंदी की माता की वृद्धावस्था पेंशन चालू करवायी।

शांतिस्वरूप उर्फ शीतल के परिवार से मुलाकात की गई। बंदी की माता की वृद्वावस्था पेंशन चालू करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करवाए।

विजयनगर निवासी राज सिंगीवाल के माता-पिता प्रतापगढ़ में पुत्री के साथ रहते हैं। छोटा बेटा मजदूरी कर गुजरबसर चलाता है। बंदी के माता पिता की वृद्वावस्था पेंशन की कार्रवाई की गई।

किशोर के परिवार से मुलाकात की। मां जीवनयापन के लिए धर्मशाला में काम करती है। बंदी की माता ने बीपीएल कार्ड नहीं होने से योजना का लाभ नहीं मिला रहा है। नगरपालिका विजयनगर से बंदी की माता को जानकारी भेज पर उसे स्वयं का मकान मिलने की आशा जगी।

महेन्द्र कुमार की पुत्री का आधार कार्ड नहीं बना हुआ था। बेटी प्रियंका व उसके पिता पैरोल पर घर आये थे। दोनों का आधार कार्ड बनवाया गया।

विजय वैष्णव के परिवार से मुलाकात की। बंदी के पिता का नाम पेेंशन योजना में जुड़वाया। बंदी के पुत्र का स्कूल में प्रवेश करवाया। परिवार को प्रधानमंत्री कौशल योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी की जानकारी दी गई।

किशनगढ़ दिनेश खटीक की मां जमनादेवी की पेशन फार्म भरवाया। बंदी के भाई को दसवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ में प्रवेश दिलवाया गया।