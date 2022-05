अलीगढ़ 7 वर्षीय मासूम को कैंटर ने रौंदा, शादी की खुशियां मातम में बदली

अलीगढ़ की कोतवाली खैर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है जहां गांव अंडला में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के मामा की शादी तैयारियां चल रही थी। उसी दौरान अलीगढ पलवल हाईवे पर तेज रफ्तार के साथ अलीगढ़ से पलवल के तरफ जा रहे एक कैंटर ने मासूम बच्ची को तेज गति के साथ टायरों के नीचे कुचल दिया।

Updated: May 03, 2022 07:31:21 pm

अलीगढ़ जिले की कोतवाली क्षेत्र के गांव अंडला में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची अपने परिवार के लोगों के साथ अपने मामा की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। उसी दौरान जब दूल्हा मामा घोड़ी पर बैठ कर बारात लेकर निकलने के लिए तैयार हो रहा था। उसी दौरान 7 वर्षीय मासूम सड़क किनारे बने एक मकान के पास खेल रही थी। तभी तेज रफ्तार के साथ अलीगढ़ पलवल हाईवे पर फर्राटा भर करा रहे कैंटर चालक ने मासूम बच्ची को खेलते हुए टायरों तले रौंद डाला। तेज रफ्तार कैंटर के टायरों के निचे कुचलते ही मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। तो वही बच्ची को मौत की नींद सुलाने वाले कैंटर समेत कैंटर चालक को लोगों ने मौके से ही धर दबोचा। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Symbolic Photo of Accident in ALigarh by Cantor