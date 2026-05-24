देश में बच्चों के हार्ट सर्जन की भारी कमी, अलीगढ़ का जेएन मेडिकल कॉलेज बना यूपी की बड़ी उम्मीद

भारत में हर साल लाखों बच्चे जन्म से दिल की गंभीर बीमारी लेकर पैदा होते हैं। लेकिन उनके इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बेहद कम है। एक अंतरराष्ट्रीय शोध में खुलासा हुआ है कि देश में जरूरत के मुकाबले बच्चों की हार्ट सर्जरी बहुत कम हो पा रही है। इस बीच अलीगढ़ का जेएन मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बच्चों के जन्मजात हृदय रोग के इलाज का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। जहां हर साल हजारों बच्चों का सफल ऑपरेशन किया जा रहा है।