अलीगढ़ में धराशाई हुए नगरपालिका के दावे, बारिश से सड़कों का बुरा हाल, घंटों जाम में फंसी रही एंबुलेंस

जहां एक ओर पूर्व विधायक की हत्या की साजिश रचने के आरोप में नगर पालिका खैर के चेयरमैन संजीव अग्रवाल पिछले करीब एक महीने से जेल में बंद है तो वहीं उनके कार्यकाल के दौरान कई करोड़ रुपए खर्च कर सड़कों पर पानी की निकासी के लिए नाले बनवाए गए थे लेकिन बेमौसम हो रही बरसात ने करोड़ों रुपए खर्च कर कराए गए विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी। शहर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं। सड़कों के किनारे बनाए गए नाले और नालियां भी पूरी तरह से चोक हो गई। वहीं सड़कों पर कई फुट पानी भरा होने से कहीं बाइक बंद हो गई तो कहीं सड़कों पर लंबी जाम लग गई जिसमें एक एंबुलेंस तक फंस गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Bad condition of roads due to rain in Aligarh Ambulance stuck in jam