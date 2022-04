मंदिर के सामने कुरान पढ़ने का बयान देने वाली रुबीना खानम के खिलाफ केस दर्ज, सपा नेता बोलीं- हर इंसान को अपनी बात रखने का हक

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम के मस्जिदों में अजान और लाउडस्पीकर पर मचे घमासान के बीच दिए गए बयान को लेकर केस दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा था, 'अगर हमारे धर्म के मामले में अड़ंगा लगाया तो मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम भी मंदिर के सामने बैठकर कुरान का पाठ पढ़ेंगे।'

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम के मस्जिदों में अजान और लाउडस्पीकर पर मचे घमासान के बीच दिए गए बयान को लेकर केस दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा था, 'अगर हमारे धर्म के मामले में अड़ंगा लगाया तो मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम भी मंदिर के सामने बैठकर कुरान का पाठ पढ़ेंगे।' उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को उतरवाने की कोशिश की जा रही है। उनके बयान को लेते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में सीओ श्वेताभ पाण्डेय ने बताया कि वीडियो में एक समुदाय विशेष के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातों का जिक्र हुआ था। थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है।

Case Filed Against SP Rubina Khanam said Will Recite Quran at Temples