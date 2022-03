8 साल की मासूम को मोमोज खिलाने का लालच देकर रेप का प्रयास, फिर माँ से बोला..

यूपी के अलीगढ़ जिले में रिश्तो को तार तार कर समाज को शर्मसार कर एक 8 वर्षीय जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला मामला सामने आया है। जहां कोतवाली इगलास इलाके में देर रात एक रिश्ते में लगने वाला एक हैवान मामा एक मासूम बच्ची को दुकान से मोमोज दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। फिर मोमोज खिलाने के लिए एक पास में बनी बगीची के अंदर ले गया।

अलीगढ़ में जब रिश्ते का मामा बच्ची के साथ बलात्कार करने में नाकाम रहा। तो फिर उसके बाद इस हैवान मामा ने 8 वर्षीय मासूम बच्ची की ईटों से कुचल कर निर्मम हत्या कर उसको मौत के घाट उतार दिया। बच्ची के साथ रेप करने में असफल होने के चलते आरोपी मामा उसकी हत्या करने के बाद वारदात को अंजाम दे मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भागने से पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी हुई है। जबकि परिजनों का आरोप है कि हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया।

Symbolic Photo to Show Rape and Murder in UP