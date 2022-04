अलीगढ़ शासन के आदेश पर एसडीएम खैर के नेतृत्व में सीओ ने 2 पेट्रोल पंप की जांच की, आपूर्ति विभाग टीम रही मौजूद

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर एसडीएम खैर संजय मिश्रा के द्वारा शासन के आदेशों के क्रम में अलीगढ़ जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे के द्वारा तहसील खैर क्षेत्र में लगे सभी कंपनी के पेट्रोल पंपों की एसडीएम संजय मिश्रा को जांच करने के आदेश दिए गए थे।

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर एसडीएम खैर संजय मिश्रा के द्वारा शासन के आदेशों के क्रम में अलीगढ़ जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे के द्वारा तहसील खैर क्षेत्र में लगे सभी कंपनी के पेट्रोल पंपों की एसडीएम संजय मिश्रा को जांच करने के आदेश दिए गए थे। जिला अधिकारी के नेतृत्व में गठित की गई टीम में शामिल एसडीएम खैर के साथ आपूर्ति विभाग की टीम, बांट माप विभाग, कंपनी सेल्स ऑफिसर ने तहसील खैर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कस्बा खैर सहित अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित अग्रवाल ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पेट्रोल पंप पर लगी पेट्रोल डालने की मशीनों सहित 2 पेट्रोल पंपों की जांच की गई। एसडीएम द्वारा पेट्रोल पंपों की जांच किए जाने की रिपोर्ट डीएम के समक्ष प्रेषित की जाएगी।

CO investigated 2 petrol pumps under the leadership of SDM Khair