अलीगढ़ के कालेज ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब, बुर्का पहनकर आने पर लगाई रोक

कर्नाटक में हिजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के एक स्कूल ने भी लड़कियों के बुर्के और नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उत्तर प्रदहस के अलीगढ़ के एक प्रमुख कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिससे क्षेत्र में अब विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। श्री वाष्र्णेय कॉलेज ने शनिवार को छात्रों को निर्देश दिया कि वे कक्षा में शामिल होने के दौरान अपना चेहरा न ढकें। इस वजह से कई छात्र प्रवेश से वंचित होने के बाद घर लौट आए। छात्रों का कहना है कि स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इसके साथ ही वहाँ पर महिला स्टूडेंट को लेकर बुर्का, नकाब, नमाज जैसी सभी चीजों के लिए स्कूल ने प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं अब इस मामले को लेकर मुस्लिम संगठन आपस में मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस के पहले भी कर्नाटक का हिजाब विवाद काफी चर्चित हो चूका है।

File Photo of Naqab and burka in aligarh college