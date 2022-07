महिला को दबंग ठाकुरों ने किया निर्वस्त्र, परिवार के साथ जमकर की पिटाई

Aligarh News: अलीगढ़ में एक दलित परिवार के साथ दबंगों ने जबरन सिंचाई को लेकर मारपीट की। महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई की।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव माछुआ में ठाकुरों ने दलित महिला के साथ मारपीट की। सिंचाई विभाग की नहर से खेतों में पानी लगाने से मना करने पर विवाद हुआ था। दलित और दबंग ठाकुर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। आरोप है कि दबंग ठाकुर पक्ष के लोगों ने दलित परिवार के साथ खेतों में मारपीट की। लाइसेंसी राइफल से फायरिंग करने के साथ ही दलित महिला को जबरन खेतों में ले जाकर निर्वस्त्र कर दिया। पीड़ित दलित पक्ष ने थाना हरदुआगंज में आरोपी दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

Dalit woman was stripped naked by Dabang Thakurs Fight with the family in Aligarh