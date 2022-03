अलीगढ़ के नाली विवाद में दर्जनों घायल, पुलिस भी सोचकर हैरान

अलीगढ़ जिले की कोतवाली खैर क्षेत्र के गांव बिसारा दिन का सूरज निकलते ही उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के रहने वाले कुछ दबंगों ने नाली के विवाद को लेकर एक परिवार के घर में घुसकर लाठी-डंडों और धारदार फावड़े से हमला बोल दिया गया।

अलीगढ़ में नाली विवाद के समय घर के अंदर घुस कर दबंगों द्वारा लाठी-डडों और की से किए गए हमलें एक महिला समेत चार लोग लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े की पुकार की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और नाली के विवाद में घर में घुस कर मारपीट कर रहे लोगों को हटाते हुए दबंगों के चुंगल से पीड़ितों को बचाया गया। इसके बाद घर में घुसकर नाली के विवाद में दबंगों के द्वारा की गई मारपीट में घायल मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली खेर पहुंच गए।

