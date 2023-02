PDA के अध्यक्ष बने डॉक्टर विभव वार्ष्णेय प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी गठित डॉ अभिषेक दोबारा बने सचिव

अलीगढ़Published: Feb 27, 2023 04:41:41 pm Submitted by: Khalik Ansari

Aligarh- प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी निभाएगी अपनी जिम्मेदारी

Dr Vibhav Varshney became the president of PDA:अलीगढ़ में प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है इसमें वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभव वार्ष्णेय को संगठन का अध्यक्ष चुना गया है वहीं अभिषेक सिंह को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है यह जानकारी प्रेस वार्ता कर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने दी है पिछली कार्यकारिणी में भी सभी सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था

नवनियुक्त कार्यकारिणी का माला पहनाकर डॉक्टरों ने किया स्वागत

Dr Vibhav Varshney became the president of PDA:लगातार अलीगढ़ शहर में प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन गरीब लोगों की मदद करते आए हैं जिन लोगों के पास इलाज कराने के लिए रुपया नहीं होता, उन गरीब लोगों का इलाज एसोसिएशन के द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यम से कराया जाता है। एसोसिएशन की मदद के बाद सभी असहाय लोग डॉक्टरों को धन्यवाद देते नहीं थकते।