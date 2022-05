जामा मस्जिद का 6 कुंटल सोना हड़पने के लिए बनीं फर्जी कमेटी, कहाँ से आया इतना सोना

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मस्जिद में मौजूद 6 कुंतल सोना हड़पने के लिए ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी प्रपत्र तैयार कर कमेटी के आजीवन सदस्यों के फर्जी त्यागपत्र बनाकर नई कमेटी का गठन किया है।

Updated: May 09, 2022 03:19:33 pm

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नई कमेटी के गठन की जानकारी मदरसा इस्लामिया अरबिया कमेटी के आजीवन सदस्यों को हुई तो उन्होंने इसकी लिखित शिकायत अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी को देकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। मदरसा इस्लामिया अरबिया कमेटी के सदस्यों का आरोप है कि जिन लोगों के द्वारा फर्जी कमेटी बनाकर तैयार की है वह लोग अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में लगे 6 कुंटल से अधिक सोने को हड़पना चाहते हैं इसलिए उन लोगों के द्वारा फर्जी कमेटी बनाकर तैयार की गई है।

Symbolic Photo of Golden Maszid as Golden Mosque in Uttar Pradesh Aligarh