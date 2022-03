अलीगढ़ में खेतों की रखवाली कर रहे किसान की देर रात गोली मारकर हत्या

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना देर रात घटी जब वो अपने खेतों की रखवाली कर रहा था।

अलीगढ़ खेतों पर बुर्जी के पीछे छुपे हमलावरों द्वारा एक बुजुर्ग किसान के ऊपर उस वक्त गोली चलाई गई जब किसान खेतों पर जा रहा था। हाथ में गोली लगने से घायल बुजुर्ग ने कहा कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं? लेकिन खेतों पर बुर्जी के पीछे छुपे हमलावरों ने आखिर उसके ऊपर गोली क्यों चलाई?

Symbolic Image of Crime as Aligarh Farmer Death with Gunshot