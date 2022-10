अलीगढ़ में खास होगी दीवाली, इस दिन से नुमाइश मैदान में लगेगा आतिशबाजी का बाजार

अलीगढ़ में ऐतिहासिक नुमाइश ग्राउंड में लगने वाला आतिशबाजी का बाजार इस बार 16 से 26 अक्टूबर तक लगेगा। आतिशबाजी बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस के लिए कोई भी व्यक्ति 10 अक्टूबर तक कलक्ट्रेट कार्यलय में आवेदन कर सकता है।

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में दीपावली के त्योहार पर ऐतिहासिक नुमाइश ग्राउंड में लगने वाला आतिशबाजी का बाजार इस बार 16 से 26 अक्टूबर तक लगेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही आतिशबाजी बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस के लिए कोई भी व्यक्ति 10 अक्टूबर तक कलक्ट्रेट कार्यलय में आवेदन कर सकता है। साथ ही अस्थाई लाइसेंस के लिए सीएफओ व पुलिस की रिपोर्ट लगाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन नहीं लिए जाएंगे।

