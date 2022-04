Filmy स्टाइल में लुटेरे ने लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर खेत में बनाया बंधक Video Viral

फिल्मी स्टाइल के विलेन की तरह लड़की की गर्दन पर चाकू लगाकर गर्दन काटने की दी गई धमकी के बाद ग्रामीण डर गए. नहीं तो इस लड़की को जान से मार दूंगा... खेतों के बीच यह कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही बल्कि एक बदमाश खुलेआम ग्रामीणों से घिरा हुआ है. ये फिल्मी डायलोग जैसा लगने वाला सीन फिल्मी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले की घटना है।

अलीगढ़ जिले के थाना दादो क्षेत्र में एक लुटेरे ने खुद को ग्रामीणों से घिरा हुआ देख फिल्मी स्टाइल में एक लड़की को चाकू की नोक पर पकड़ते हुए बंधक बना लिया। लड़की को पकड़ते ही बदमाश ने अपने आपको ग्रामीणों से चारों तरफ से घिरा हुआ देख उस लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर ग्रामीणों को धमकी दी गई कि अगर कोई भी उसकी तरफ आगे बढ़ा तो वह इस लड़की की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दूंगा। जिसके बाद लोगों की रूह कपा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैं और अलीगढ़ के थाना दादों क्षेत्र के सुनसान जंगलों के बीच से निकलकर दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया।

The miscreant who came to rob tempo in Atrauli put a knife on girl's neck in Aligarh District