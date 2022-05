Wife को....बताने वाले 'हेड मास्टर' समेत 3 टीचर सस्पेंड, अलीगढ़ BSA ने कहा 'अपनी वाली..'

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक प्रधानाध्यापक सहित दो अन्य शिक्षकों को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया। सभी पर बीएसए ने 'गणतंत्र दिवस' के मौके पर एक विवादित पोस्ट वायरल करने को लेकर कार्यवाई की गई है। जिसकी जांच में उन्हें दोषी पाया गया है। जहां वाइफ पर चर्चा चल रही थी।

Updated: May 19, 2022 04:56:08 pm

अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर वायरल की गई पोस्ट में प्रधानाध्यापक के द्वारा कहां गया था कि "गणतंत्र दिवस पर आपको मुबारक हो। आपका तो गणतंत्र दिवस है साहब हम तो शादीशुदा हैं? जहां हम तो 'गण' हैं लेकिन सारे तंत्र तो बीवी के पास हैं।" इसी वायरल वीडियो की जांच चल रही थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट वायरल करने के मामले में प्रधानाध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में दोषी पाए गए। जिस पर उनको निलंबित किया गया हैं। जबकि एक अन्य किसी मामले दो शिक्षकों को भी निलंबित किया गया है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी सतेंद्र कुमार ढाका के द्वारा 3 अन्य शिक्षकों का वेतन रोकने और स्थानांतरण करने की भी कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्यवाही के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

Symbolic Photo of wife to discussion point in aligarh basic education school