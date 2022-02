अलीगढ़ मे हिन्दू धर्म रक्षा दल ने राष्ट्रपति को खून से लिखा पत्र, फांसी की मांग पर अड़े

हिंदू धर्म रक्षा दल ने राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखकर हिंदुओं की हत्याएँ करने वालो को फांसी देने की मांग की है। हिन्दू धर्म रक्षा दल ने कहा कि देश में मुसलमान बौखलाया हुआ जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा या फिर इस्लाम के खिलाफ वक्तव्य देगा। उसका भी हर्षा की तरह ही मुसलमानों द्वारा कत्लेआम कर दिया जाएगा। इसलिए हत्यारों को फांसी देने की मांग है।

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता द्वारा देश में हिंदुओं की हो रही मॉब लिंचिंग और हिंदुओं की सरेआम हो रही हत्याओं को लेकर आक्रोश जताया गया। इसके साथ ही हिंदू रक्षा दल के हिंदूवादी लोगों द्वारा अपने खून से एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम लिखा गया। जिसके बाद हिंदूवादी रक्षा दल के लोगों द्वारा अपने खून से लिखे गए इस पत्र को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर हिंदूवादी राष्ट्रीय रक्षा दल के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को खून से लिखा पत्र सौंपा गया है।

Symbolic Photo of Aligarh to Relate Hindu Dharm Raksha Dal in Aligarh