BY-Election Result: इगलास में इस पार्टी को मिली बढ़त, पहले राउंड से ही आगे चल रहा प्रत्याशी

अलीगढ़। अंतिम परिणाम कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल चौथे राउंड में तो इगलास विधानसभा क्षेत्र जय भीम बोल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभय कुमार पहले चक्र से ही आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सहयोगी दूसरे नम्बर पर हैं। कांग्रेस तीसरे स्थान पर बनी हुई है। प्रत्याशी से अधिक नोटा (None of the above) को वोट मिल रहे हैं।

अभी तक का परिणाम

1. अभय कुमार (बसपा)- 8902

2. उमेश कुमार (कांग्रेस)- 1253

3. राजकुमार सहयोगी (भाजपा)- 8102

4. पुष्पेंद्र सिंह - 191

5. मुकेश कुमार (लोकदल)- 336

6. विकास उर्फ विकास कुमार - 75

7. हरीश कुमार धनगर - 540

8. नोटा - 147

सुरक्षा के इंतजाम

पूरे मतगणना स्थल की निगरानी ड्रोन से की जा रही है।

वीडियोग्रीफी कराई जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी करे तो उसे पकड़ा जा सके।

आधा दर्जन थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर गेट पर तैनात हैं।

आधा दर्जन थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर मतगणना स्थल के अंदर तैनात हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगातार भ्रमण कर रहे हैं।

चार पुलिस क्षेत्राधिकारी व्यवस्था में हैं।

पुलिस के साथ पीएसी को तैनात किया गया है।

हवाई पट्टी से कोई भी वाहन धनीपुर मंडी की ओर नहीं दिया जा रहा है।

एटा चुंगी से कोई भी वाहन धनीपुर मंडी की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है।

