UP By Poll Result: ‘मिनी छपरौली’ के विस्तृत चुनाव परिणाम में कई चौंकाने वाले तथ्य, सबसे पहले यहां पढ़िए

अलीगढ़। मिनी छपरौली के नाम से मशहूर इगलास विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया है। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सहयोगी ने बसपा प्रत्‍याशी को 25937 वोटों से हरा दिया। इसकी मीमांसा करते हैं तो कई चौंकाने वाली जानकारी मिलती हैं। इस बारे में हम आपको आगे के पैराग्राफ में जानकारी देंगे।

2019 उपचुनाव का विस्तृत चुनाव परिणाम

1. राजकुमार सहयोगी (भाजपा)- 75472, प्रतिशत 51.67

2.अभय कुमार (बसपा)—49713, प्रतिशत 33.96

3. उमेश कुमार (कांग्रेस)- 10786, प्रतिशत 7.37

4. मुकेश कुमार (लोकदल)- 4783, प्रतिशत 3.27

5. हरीश कुमार धनगर (राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी)– 2762, प्रतिशत 1.89

6. पुष्पेंद्र सिंह (स्वतंत्र जनता पार्टी)– 1086, प्रतिशत 0.74

7. विकास उर्फ विकास कुमार (भारतीय वैचारिक पार्टी) – 503, प्रतिशत 0.34

8. नोटा – 1087

कुल योग – 1,46,192

पोस्टल वोट 260



नोटा ने किया कमाल

आपने चुनाव परिणाम देख लिया। अब जानते हैं इसमें क्या खास है। नोटा (None of the Above) का बटन 1087 मतदाताओं ने दबाया है। 1.46 लाख मतदाताओं में से 1087 का कोई महत्व नहीं है। चुनाव परिणाम देखें तो पाते हैं कि महत्ता है। वह इसलिए कि पुष्पेंद्र सिंह (स्वतंत्र जनता पार्टी) को 1086 तथा विकास उर्फ विकास कुमार (भारतीय वैचारिक पार्टी) को 503 वोट मिले हैं। इनसे अधिक तो नोटा को वोट मिले हैं।

बसपा प्रत्याशी की जमानत बची

कुल सात प्रत्याशी चुनाव में मैदान में थे। केवल बसपा प्रत्याशी अभय कुमार ही जमानत बचा सके हैं। बाकी पांच प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आप कहेंगे कि प्रत्याशी सात थे, बसपा प्रत्याशी की जमानत बच गई। पांच की जब्त हो गई। फिर सातवां प्रत्याशी कहां गया। अरे भाई, सातवां प्रत्याशी तो जीतने वाला है, भाजपा का प्रत्याशी राजकुमार सहयोगी।

कुल मतदान, 39.06 फीसद

महिला मतदान, 35.67

पुरुष मतदान, 41.87

कुल मतदाता, 374733

कुल पड़े वोट, 146354

कुल पुरुष मतदाता, 201373

कुल पड़े वोट, 84317

कुल महिला मतदाता, 173350

कुल पड़े वोट, 61836

कुल अन्य मतदाता, 10

कुल पड़े वोट, 01