मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, अजान से रोका तो मंदिरों के सामने कुरान का पाठ - सपा नेता ने दी धमकी

अलीगढ़ में अजान और लाउडस्पीकर का मामला लगातार गर्मराता जा रहा है। जहां मस्जिदों में अजान और लाउडस्पीकर के बीच मचे घमासान के मामले को लेकर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री रुबीना खानम ने कहा है कि हमारे धर्म के मामले में अड़ंगा लगाया तो मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है. उन्होंने कहा कि मंदिरों के सामने बैठकर मुस्लिम महिलाएं कुरान का पाठ करेंगे. समाजवादी पार्टी की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम धर्म को टारगेट कर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाने की कोशिश की जा रही है. अगर ऐसा किया गया तो सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं मंदिरों पर जुटेंगी और मंदिरों के सामने कुरान का पाठ किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में मस्जिदों में अजान और लाउडस्पीकर को लेकर मचे घमासान के बीच हमेशा विवादित बयान देने के चलते सुर्खियों में रहने वाली सपा नेत्री रुबीना खानम ने अजान और लाउडस्पीकर मामले में विवादित बयान देते हुए धमाकेदार एंट्री मारी गई हैं। सपा नेत्री रुबीना खान ने हिंदू समुदाय को लेकर विवादित बयान दे धमकी देते हुए कहा कि उनके रमजान के पाक महीने में उनके धर्म के कामों में अड़ंगा लगाने के साथ उनके धर्म की आस्था के साथ हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका मानना है कि मस्जिदों ओर मंदिरों में पहले से ही लाउडस्पीकर लगे हुए हैं.

file photo of muslim girls going to read quran during azaan