नई नवेली बहू ने मुंह दिखाई में सांसद से उपहार में मांग लिया सड़क, सांसद ने क्या किया वादा

Aligarh News: बेटे की शादी के बाद नवदंपती को आशीर्वाद देने पहुंचे सांसद तो नवविवाहिता ने उनसे मुंह दिखाई में गांव में सड़क निर्माण की मांग रख दी।

अलीगढ़ में एक अजीब मामला सामने आया। नवदंपति के आशीर्वाद देने पहुंचे सांसद से नव नवेली बहू ने एक अजीब सी मांग रख दी। आपको सुनकर भी हैरानी होगी पर यही सच है। अरअसल, रविवार को सांसद सतीश गौतम के सामने कुछ ऐसा ही घटित हुआ। वे अपने एक परिचित किसान परिवार में हुई बेटे की शादी के बाद नवदंपती को आशीर्वाद देने पहुंचे तो नवविवाहिता ने उनसे मुंह दिखाई में गांव में सड़क निर्माण की मांग रख दी। पहले तो सांसद मुस्कुराए और फिर यह कहते हुए वादा किया कि एक माह में सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ये हमारी ओर से मुंह दिखाई होगी।

जानकारी के अनुसार खैर क्षेत्र के गांव कसीसों के नवीन कुमार शर्मा के सांसद सतीश गौतम से सामाजिक व राजनीतिक रिश्ते हैं। इसी दो मई को नवीन ने अपने इकलौते बेटे दिपांशु शर्मा की शादी की है। यह शादी हाथरस के मुरसान क्षेत्र के गांव बमनई की प्रियंका उर्फ बबली से हुई है। प्रियंका एमए तक शिक्षित हैं। इस शादी के लिए सांसद को भी नवीन शर्मा ने निमंत्रण दिया था, मगर वे उस समय व्यस्तता के चलते पहुंच नहीं सके थे। इसलिए सांसद नवीन शर्मा के घर नवदंपती को आशीर्वाद देने पहुंचे। पहले घर के दरवाजे पर बैठकर चाय-नाश्ता हुआ। इसके बाद चलते समय सांसद नवदंपती को आशीर्वाद देने घर के अंदर पहुंचे। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर बहू के हाथ में थमाना चाहा तो बहू ने तुरंत बोल दिया कि अंकल, आप हमें मुंह दिखाई में गांव की सड़क का निर्माण करा दें। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।

New Bride Ask for make Road to MP Satish Gautam in Aligarh