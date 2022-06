नूपुर शर्मा तो बहाना है उन्हें देश को दहलाना है, महामंडलेश्वर डॉ अन्नपूर्णा से अलीगढ़ में माफी मांगे..

उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई कोने में बवाल मचा हुआ है। जिसमें नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही है। अलीगढ़ में महामंडलेश्वर ने एक नया बयान जारी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता गजेंद्र पाल सिंह आर्य ने आज पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव पर कहा कि, हमारी नेता हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर डॉ अन्नपूर्णा भारती ने पहले ही भारत सरकार को बता दिया था, कि जुम्मे के दिन क्या होता है। लेकिन प्रशासन ने उन पर ही उल्टा मुकदमा लिख दिया। उनके द्वारा दिए हुए ज्ञापन की एक बात आज साबित हुई और जनता की सुरक्षा करने वाले सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए।

Symbolic Image of Police on Violence on Noopur Sharma