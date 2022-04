अलीगढ़ सांड से हुई टक्कर में फौजी की मौत, जम्मू कश्मीर में तैनात जवान के परिवार में कोहराम

उत्तर प्रदेश में सड़कों पर घूमते आवारा सांडों की वजह से जम्मू कश्मीर में तैनात एक 22 वर्षीय फौजी काल के गाल में समा गया।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल मार्ग पर जट्टारी कस्बे के पास देर रात उस वक्त दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जब सड़क पर घूमने वाला आवारा सांड खेतों के बीच से निकलकर अचानक बीच सड़क जाकर खड़ा हो गया। खेतों से निकलकर अचानक सड़क पर पहुंचे आवारा सांड को देख बाइक सवार फौजी की तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार के साथ आवारा सांड से जा टकराई। आवारा सांड ने बाइक की जोरदार टक्कर लगते ही सांड का तो कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन बाइक पर सवार फौजी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान फौजी अपने साथी के साथ बाइक से अपने गांव वापस जा रहा था और उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। 1 सप्ताह पहले ही जम्मू कश्मीर में तैनाती के बाद छुट्टी लेकर अपनो के बीच अपने घर पहुंचा था। फौजी की सड़क एक्सीडेंट में आवारा सांड से टकराकर हुई मौत की खबर से फौजी के परिवार में कोहराम मच गया है।

Symbolic Photo of Accident in Aligarh with Bull Takkar to Army Personal