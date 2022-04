अलीगढ़ कलयुगी बेटे ने माता-पिता की पिटाई कर घर से निकाला, एफ़आईआर दर्ज

अलीगढ़ जिले की कोतवाली खैर इलाके के गांव ऐचना में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां बाप के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। फिर बुजुर्ग दंपति हाथों में स्याही से कागज पर लिखी तहरीर लेकर थाने पहुंचे।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ पिटाई करने वाले अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस बुजुर्ग दंपत्ति की तहरीर पर आरोपी बेटे के खिलाफ मामले की जांच में जुट गई है। मां 9 महीने कोख में रख कर जन्म देने के बाद कलेजे से लगा कर रखती है। तो वही बाप उंगली पकड़कर कंधों पर बैठाकर उन्हें पैदल उनको चलना सिखाता है। जवानी में दंपत्ति सोचते हैं कि वही बेटे बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन वही बच्चे अगर बुढ़ापे में अपने ही मां-बाप के साथ मारपीट करने लगे और पिटाई कर घर की दहलीज से निकाल दें तो क्या होगा? क्योंकि कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली खेर क्षेत्र के गांव ऐचना में देखने को मिला है।

Aligarh Mother Father Protesting in Police Station against his son