यूपी चुनाव से पहले अलीगढ़ माहौल बिगाड़ने की कोशिश: मूर्ति तोड़कर, लिखा लेटर

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ जिले में एक बार फिर अराजक तत्वों के द्वारा फिजा में जहर घोलने की कोशिश की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अराजक तत्वों के द्वारा मंदिर के अंदर घुसकर मूर्तियों को तोड़ा गया है और मंदिर की मूर्तियां तोड़कर हिंदू-मुस्लिम कराने की कोशिश की गई है। मूर्ति चुराकर उसने एक लेटर भी छोड़ा है। जिसमें कई प्रकार से आपत्ति जनक बातें लिखी गई हैं।

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ जिले के थाना मडराक इलाके में अराजक तत्वों ने 200 साल पुराने मंदिर के अंदर घुस कर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करते हुए तोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अराजक तत्वों के द्वारा मंदिर के अंदर घुसकर मूर्तियों को तोड़ा गया है। मंदिर की मूर्तियां तोड़कर हिंदू-मुस्लिम कराने की कोशिश की गई है। अराजक तत्वों ने मंदिर की मूर्तियां तोड़ने के बाद एक पत्र भी मौके पर छोड़ा गया है। इस पत्र में लिखा है "जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते...वो आपकी रक्षा क्या करेंगे.... सबका मालिक एक है। इनके अलावा काफी कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जिससे माहौल बिगाड़ सकता है।

File Photo of Aligarh Police after Violence due to Murti Break in Hindu Temple