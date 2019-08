पानी के बदले पांच युवकों को पिटाई के बाद पुलिस ने पिलाई थी पेशाब, थानेदार समेत चार सस्पेंड

अलीराजपुर. मध्यप्रदेश की पुलिस ( MP Police ) अपने कारनामों की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। अलीराजपुर ( Alirajpur ) जिले में पुलिसकर्मियों ने नशे में पांच युवकों को पहले उल्टा करके पीटा। हद तो तब हो गई जब नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने युवकों को पानी के बदले पेशाब पिलाई। यह घटना अलीराजपुर के नानपुर थाने की है। अब आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। एसपी ने चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है।



अलीराजपुर एसपी विपुल श्रीवास्तव ने कहा है कि इसमें चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जिसमें नानपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज भी शामिल हैं। इसके साथ ही विभागीय जांच उनके खिलाफ जारी है। दरअसल, पुलिस ने जिन नाबालिग युवकों की पिटाई की थी वो सभी नानपुर के फाटा डैम के पास पिकनिक मनाने आए थे। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने पिटाई के बाद सभी को जबरदस्ती पेशाब पिलाया था।

Vipul Srivastava, Alirajpur Superintendent of Police (SP): Four police personnel, including Nanpur police station incharge, have been suspended. A departmental probe is being done. (11.08.2019) pic.twitter.com/h6JVri0le1

थाना इंचार्ज की गाड़ी में शराब की बोतल

वहीं, इस मामले में एसडीओपी आरसी भाकर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। एसडीओपी के अनुसार आरंंभिक जांच में मारपीट के आरोपी नानपुर थाना प्रभार दिनेश चौंगड़ पर लगे मारपीट के गंभीर आरोपों के सत्य होने की जानकारी मिली है। इधर थाना प्रभारी चौंगड़ के नाम से पंजीकृत और निजी उपयोग में लाई जा रहे स्कार्पियो वाहन से शराब की बोतलें, चखना और बर्तन आदि सामग्री भी मिली।

MP: 4 police personnel suspended for thrashing 5 people in Nanpur police station limits of Alirajpur dist following altercation b/w them when the former group had gone for a picnic at Nanpur Phata Dam. Families allege cops were intoxicated&forced the 5 to consume urine too.(11.8) pic.twitter.com/whmrGswkFh