Prayagraj News: 7 साल की अनुप्रिया बनी शतरंज की माहिर खिलाड़ी, जानिए कैसे बनी दुनिया की नम्बर 1 प्लेयर

1

The father got the condolence magazine of the living daughter printed | 18 की होती ही प्रेमी के साथ भाग गई बेटी, बाप नाक रगड़ता रह गया, लेकिन रुकी नहीं ... पिता ने छपवा दी जिंदा बेटी की शोक पत्रिका, पूरे गांव को न्यौता | Patrika News