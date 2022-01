पेंशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डेली वेज कर्मचारियों को देना होगा पुरानी पेंशन का लाभ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगियों को बड़ी राहत दी है। अब से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति अगर नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है, तो वह पुरानी पेंशन पाने का हकदार होगा।

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगियों को बड़ी राहत दी है। अब से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति अगर नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है, तो वह पुरानी पेंशन पाने का हकदार होगा। भले ही उसका नियमितीकरण नई पेंशन योजना आने के बाद हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि पेंशन और रिटायरमेंट में नियुक्ति की तारीख अहम है। कर्मचारी की नियुक्ति उसी तारीख से मानी जाएगी, जिस दिन से उसने काम शुरू किया है। कोर्ट के जज सरल श्रीवास्तव की एकल बेंच ने नगर निगम के कर्मचारी कमालुद्दीन के मामले में यह फैसला सुनाया है।

