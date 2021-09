बलवीर गिरि होंगे बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी, वसीयत के आधार पर पंच परमेश्वरों ने किया फैसला

Balveer Giri will be the successor of Baghambari Math, on the basis of the will- अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत नरेंद्र गिरि (Narendra Giri) के उत्तराधिकारी पर फैसला हो गया है। सुसाइड नोट में उनके शिष्य बलवीर गिरि को उत्तराधिकारी घोषित करने की बात कही गई है।