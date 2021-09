महंत नरेंद्र गिरि को दी गई भू समाधि, अंतिम यात्रा में 13 अखाड़े के साधु संत मौजूद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि में दम घुटने से मौत

प्रयागराज. Bhumi Samadhi given to Mahant Narendra Giri. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष दिवंगत महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri) को बाघंबरी मठ में समाधि दे दी गई। इस दौरान 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्हें बैठी हुई मुद्रा में समाधि दी गयी। मठ में बड़ी संख्या में इस दौरान साधु-संत मौजूद थे। महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी बलवीर गिरि ने समाधि की पूरी प्रक्रिया संपन्न की। वहीं, इससे पहले महंत नरेंद्र गिरि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी लगना बताया गया है। आगे की जांच के लिए बिसरा सुरक्षित रख लिया गया है। नरेंद्र गिरि की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। मृत्यु मामले की जांच के लिए 18 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

Prayagraj | The postmortem of the body has concluded, police is conducting a thorough investigation: Deputy CM Keshav Prasad Maurya on death of Mahant Narendra Giri pic.twitter.com/gdIOpOQxrl