प्रयागराज सामूहिक हत्याकांड: जमीन विवाद में हत्या के आरोप में ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज, घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात

नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलुपर गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान राहुल तिवारी (42), प्रीति (38) और तीन बेटियां माही, पीहू और पोहू के रूप में हुई है। महिला और तीन बेटियों को धारदार हथियार से मारा गया है जबकि घर के मुखिया राहुल तिवारी का शव बाथरूम में लटका मिला।

Prayagraj Mass Murder: नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलुपर गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान राहुल तिवारी (42), प्रीति (38) और तीन बेटियां माही, पीहू और पोहू के रूप में हुई है। महिला और तीन बेटियों को धारदार हथियार से मारा गया है जबकि घर के मुखिया राहुल तिवारी का शव बाथरूम में लटका मिला। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय पुलिस से लेकर एसएसपी तक मौके पर पहुंचे। जांच के लिए सात सदस्यीय टीम गठित की गई है। वहीं, इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया है। उधर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अनुसार, पांचों की मौत में मृतक राहुल के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में संपत्ति विवाद में हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घर के बाहर एक कुल्हाड़ी पड़ी मिली, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है।

Case Filed on In laws in Prayagraj Mass Murder of 5 Members of Family