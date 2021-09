महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में नया मोड़, मृत्यु से एक दिन पहले हरिद्वार से मठ में आई थी बड़ी रकम

महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में नया मोड़, मृत्यु से एक दिन पहले हरिद्वार से मठ में आई थी बड़ी रकम

Day before Mahant Nerendra Giri Death Huge Amount was Brought in Math- अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी (Narendra Giri) की मौत से एक दिन पहले मठ में बड़ी रकम आई थी। यह रकम हरिद्वार से बाघंबरी मठ गद्दी आई थी। सीबीआई की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है।