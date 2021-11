संगमनगरी से देश के 12 शहरों के लिए सीधी उड़ान, दो घंटे में पूरा होगा प्रयागराज से इंदौर का सफर

Direct flight from Sangamnagari Prayagraj to 12 cities of Country- निजी विमानन कंपनी इंडिगो (Indigo) द्वारा प्रयागराज की सीधी हवाई कनेक्टिविटी (Air Connectivity) देश के 12 प्रमुख शहरों से होगी। रविवार को प्रयागराज एयरपोर्ट और इंदौर के बीच सीधी एयर कनेक्टिविटी शुरू हो गई।