बिल्ली के लिए इस परिवार ने छोड़ा खाना, जगह-जगह लगाए पोस्टर, ढूंढने वाले को 10,000 रुपया इनाम

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में एक परिवार ने अपने परिवार की पालतू बिल्ली खो जाने पर दाना पानी छोड़ दिया है। बिल्ली का नाम लूसी है और उसे ढूंढने के लिए शहर के कई इलाकों, जगह-जगह पर पोस्टर लगे हैं। उसे खोजने वाले के लिए 500 या 1000 नहीं बल्कि पूरे 10,000 रुपये का इनाम रखा गया है। यह बिल्ली एक हफ्ते से गायब है और अब परिवार के लोग इसके गुम हो जाने से परेशान हैं। उनका कहना है कि जब से लूसी गायब हुई है तब से किसी ने खाना नहीं खाया। वह लूसी के मिलने के बाद ही चैन की सांस ले सकेंगे।

Famil Left Food for Their Lost Cat Put Posters in city with price