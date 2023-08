UP Weather Forecast: 19 अगस्त से 25 अगस्त तक भयंकर बारिश, धूल-भरी आंधी के साथ गरज उठेगा बादल

प्रयागराज Published: Aug 19, 2023 05:38:56 am

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में 7 दिनों तक भयंकर बारिश के साथ आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी है। प्रदेश के 60 प्लस जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी।

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश के 60 प्लस जिलों में भयंकर बारिश के साथ धूल-भरी आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से अभी-अभी आए अपडेट में लखनऊ से लेकर आगरा तक, बिजनौर से लेकर गोरखपुर तक और लखीमपुर खीरी से लेकर चित्रकूट तक अति भारी बारिश का अलर्ट जारी है।



UP Rain Alert Today: उत्तर प्रदेश में मानसून सुपर एक्टिव हो गया है। बादल चाहूं दिशा में उछल-कूद करके झमाझम बारिश करा रहे हैं। 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 25 अगस्त पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश का शुभ संकेत है।



My City Weather: हर 2 घंटे में मौसम बदल रहा है। बारिश का येलो अलर्ट तो कभी ऑरेंज अलर्ट इशू किया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। सुबह के 8:00 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। दोपहर तक बारिश थमने की उम्मीद है उसके बाद शाम 6:00 बजे भारी से अधिक भारी बारिश होने की पूर्ण संभावना है।



Today Sonbhadra Weather : सोन नदी के किनारे बसे सोनभद्र में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी है। बीते दिन यानी की शुक्रवार को पूरे जिले में बारिश हुई थी। आज यानी कि शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे बारिश होती रहेगी। मौसम का यह सिलसिला 25 अगस्त तक बरकरार रखने वाला है।



Today Mirzapur Weather : गंगा नदी उफान पर है। मिर्जापुर के पिछले इलाके खतरे के निशान पर हैं। ऐसे में जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी होना अच्छी बात नहीं है। झमाझम बारिश से निचले इलाके कभी भी डूब सकते हैं। बारिश और बाढ़ की मार मिर्जापुर अक्सर झेलता आया है। इस बारी शासन और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं या नहीं यह तो उचित समय ही बताएगा।



Today Varanasi Weather : धर्म नगरी काशी में आज चौचक बारिश का अलर्ट है। महादेव की कृपा से सावन के अंतिम दिनों में भी बनारस और बनारस के आसपास जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। 25 अगस्त तक बारिश के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीते शाम अच्छी बारिश हुई है। आज यानी की 19 अगस्त को भी अच्छे बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।